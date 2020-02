Dramma a San Nicola la Strada, “ho freddo”: si adagia su una panchina e muore

Forse colpa del freddo o degli improvvisi cambiamenti termici di queste ore. A San Nicola la Strada, in via Milano, questa mattina un uomo di 62 anni è morto adagiato su una panchina. A stroncarlo un malore improvviso.

San Nicola la Strada: morto su una panchina

A riportare la notizia è il portale Casertanews.it. La vittima stava passeggiando in una villetta quando si sarebbe sentito male e avrebbe cercato riposo su una panchina. Purtroppo per lui non c’è stato scampo ed è deceduto poco dopo. Subito sono stati allertati i soccorsi e, sul posto, sono giunti i soccorritori del 118 ed i carabinieri.

Per l’uomo non c’è stato stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. E’ toccato poi ai militari allertare i familiari. Le cause della morte pare siano naturali: probabilmente a coglierlo un infarto.

Foto: archivio