Beverly Hills 90210, Shannen Doherty ha di nuovo il cancro: “E’ al quarto stadio”

Shannen Doherty ha annunciato in tv che purtroppo ” il cancro è tornato ed è al quarto stadio”. L’amatissima Brenda Walsh di Beverly Hills 90210 lotta contro un tumore al seno dal 2015. Circa tre anni fa aveva detto che la malattia era in remissione, poi la doccia gelata.

“Non sono ancora riuscita a elaborarlo, è una pillola amara da ingoiare, per tanti motivi. Ci sono giorni in cui mi dico: ‘Perché io’. Poi: ’Perché non io? Chi altri lo merita? Nessuno»” ha detto in una toccante intervista a Good Monring America. “Ci sono stati momenti molto difficili, in cui ho pensato di non potercela fare”, ha confessato l’attrice.

Shannen ha rivelato nell’intervista che le è stato segretamente diagnosticato lo stadio IV del cancro proprio quando Luke Perry è morto di ictus a fine febbraio 2019. “È stato terribile: prima la mia diagnosi e poi qualcuno che sembrava stare benissimo andarsene così all’improvviso. Uno shock. Il minimo che potessi fare era onorarlo con quel reboot, anche se sapevo di star male. E so di non aver ancora fatto abbastanza per lui”

L’attrice ha inoltre aggiunto di aver deciso di partecipare alla serie non solo per Luke, ma anche per dimostrare che le persone la quarto stadio del cancro possono comunque lavorare, “hanno ancor qualcosa da dire e da fare. La nostra vita non finisce quando riceviamo quella diagnosi”.