Strani avvistamenti in cielo tra Casoria e Afragola: tante segnalazioni. “Mai visto niente di simile”. Video

Strani avvistamenti ufo nei cieli di Afragola e Casoria nella serata di ieri, 2 febbraio. Diversi residenti hanno segnalato la presenza di una girandola di luci sopra la città alle porte di Napoli. Alcuni testimoni hanno immortalato l’insolito evento con il telefonino.

Afragola, avvistamenti in cielo. Ufo?

Un afragolese, nella zona di San Michele, ha riferito di aver visto una decina di globi luminosi che compiono un giro nel cielo, spariscono e poi riappaiono poco dopo. “Si sta aggirando qualcosa di strano per Afragola – dice l’utente in un gruppo Facebook – si vede buio dal video ma sono una decina di corpi, tipo come navicelle spaziali: si fanno il giro scompaiono e dopo due minuti di fanno lo stesso giro”.

Il post dell’utente è stato commentato da altre persone, che confermano di aver visto qualcosa di simile in zona Casoria e al confine con la provincia di Caserta, tra Caivano e Marcianise. Sui social circolano diversi filmati che ritraggono delle sfere di luce girare in maniera irregolare in cielo, a cui si associa una corona di vapori che fa il giro su se stessa. “Le abbiamo viste la scorsa settimana. Anche oggi in zona Ipercoop e Tav”, conferma un altro utente.

Le ipotesi

Da capire di cosa si tratti. C’è chi ha fatto dell’ironia, spiegando subito che si tratti di navicelle spaziali di origine aliena. Altri, invece, hanno spiegato che si tratta dell’inaugurazione di un locale di Nola, che avrebbe usato delle luci e delle scenografie molto particolari visibili a chilometri di distanza. Molti sono rimasti però sorpresi dall’insolito comportamento dei globi luminosi avvistati e dall’ampiezza del loro raggio. Agli utenti l’arduo compito di decifrare la natura del fenomeno.