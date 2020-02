Dramma a Ischia, Angelo investito e ucciso all’alba

Investito e ucciso su via provinciale Lacco-Fango a Ischia. Vittima Angelo Scaccino, 60 anni. La tragedia si è consumato tra le sette e le sette e trenta del mattino.

Ischia, investito e ucciso Angelo Scaccino

La vittima è stata investita e travolta mentre passeggiava sulla provinciale all’alba. A lanciare l’allarme alcuni passanti mentre l’investitore, un 23enne di Forio, non si è fermato a prestare soccorso. Quando sono giunti i sanitari del 118 sul posto, ormai per Scaccino non c’era più nulla da fare e non ne hanno potuto che constatare il decesso. L’investitore si è costituito poco dopo presso la caserma dei Carabinieri di Ischia.

I fatti

Secondo una prima ricostruzione, Angelo Scaccino stava percorrendo a piedi la provinciale, di fronte all’ingresso delle Cantine Tommasone, quando un’auto è sopraggiunta e l’ha centrato in pieno. La salma è stata sequestrata per l’esame autoptico. Il tratto di strada è stato transennato. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Lacco Ameno, Per il 23enne che l’ha investito, si configura il reato di omicidio stradale.