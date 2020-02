“Si fitta il cinese con la tosse”, l’ironia dei napoletani sul Coronavirus: l’audio su Whatsapp è virale

NAPOLI. Sta facendo il giro del web e delle chat whatsapp un simpatico audio sul Coronavirus. Come sempre, anche in questa occasione non è mancata l’ironia tutta napoletana.

La nota vocale che in poco tempo è divenuta virale parla della possibilità, palesemente ironica, di “fiatare” un cinese con la tosse per evitare file agli uffici pubblici, ristoranti e in metropolitana.

A farlo è un certo “Gennaro a Forcella” in vico Zuroli che fa sapere il tariffario per fittare il cinese con la tosse che allontanerebbe dunque tutti ed eviterebbe code un po’ ovunque. “Gennaro a Forcella fitta o’ cinese con la tosse per non fare la fila agli uffici pubblici, alla posta il cinese con la tosse costa 15 euro – dice nella nota vocale che sta girando di chat in chat -. Se vuole stare libero in metropolitana o nel pullman costa 50 euro. Se trovi il ristorante affollato il cinese costa 70 euro. Gennaro a forcella vico Zuroli, a vostra disposizione”.