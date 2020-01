C’è posta per te, Salvatore tradisce la moglie. Arriva il messaggio di Federica sui social

Quella tra Federica e Salvatore è una delle storie che hanno più fatto discutere il pubblico durante la puntata di sabato 25 gennaio di C’è posta per te. Durante la serata Maria De Filippi ha raccontato la storia dei due ex coniugi.

A rivolgersi alla trasmissione è stato Salvatore che ha chiamato l’ex moglie Federica per tentare di riallacciare un rapporto che era finito quando lui, dopo anni di relazione extraconiugale, aveva deciso di andare via di casa e mettere la parola fine a quel matrimonio da cui erano nati anche tre bambini.

Federica però nonostante il gesto plateale dell’ex marito non ha aperto la busta. La donna, infatti, è sembrata irremovibile nonostante le scuse dell’ex e ha spiegato che non vi è alcuna possibilità di ritornare insieme.

A chi scriveva che aveva chiuso la busta solo per mostrare un po’ di dignità, e che da lì a poco avrebbe cambiato idea, la donna ha specificato che si sbagliava e lo ha fatto proprio davanti a tutti, nei commenti al post dedicato su Facebook: “Mi dispiace deludere le vostre aspettative, ma sono felicemente separata ora” ha scritto Federica.

L’ex moglie ha scoperto il tradimento. La crisi è arrivata nel 2016, quando avevano acceso un mutuo per la casa. Qualche anno dopo l’uomo si invaghisce di un’altra donna e lo comunica alla moglie con un messaggio, poi dopo qualche giorno torna a casa, per poi andare via di nuovo.

Succede un’altra volta, lui va via, poi chiede scusa e torna. Ma la terza volta è quella definitiva. “Per dieci anni è stato corretto. È un bravo padre, non posso dire niente, ma posso tollerare tutto, i due anni che si è trovato ad affrontare una cosa più grande, che non l’ha saputa gestire etc. Ma ci siamo sposati per affrontare le cose assieme” ha spiegato chiudendo la busta.