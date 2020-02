Coronavirus, mascherina antivirus introvabile: online prezzi alle stelle

Mascherine per il Coronavirus introvabili, on line prezzi aumentati del 1572%. La vera psicosi che sta dilagando in Italia ha provocato come effetto immediato la caccia alla mascherina antivirus. Oggi sia a Roma che a Milano che a Napoli è introvabile nelle farmacie e on line i prezzi sono schizzati alle stelle. L’ansia da Coronavirus ha iniziato a coinvolgere anche i più grandi siti di e-commerce online, dando il via a speculazioni decisamente fuori proporzione: le mascherine, come rivela Fanpage hanno subito un aumento del prezzo anche fino al 1572%.

Dopo gli accertamenti dei primi due casi di Coronavirus in Italia, e precisamente a Roma, nel quartiere Esquilino – la ‘Chinatown’ della Capitale – si iniziano ad incontrare persone che camminano indossando mascherine. Nel quartiere nei pressi di piazza Vittorio in molte farmacie, inoltre, si registra il tutto esaurito di mascherine. «Finite da alcuni giorni – riferisce una farmacista all’ANSA -.

Se prima venivano solo cinesi, da questa mattina si è creato il panico anche tra gli italiani, tanti sono venuti a chiedercele. È finita anche l’Amuchina». «Da questa mattina le abbiamo finite anche noi, ma arrivano continuamente. Le vendiamo a pacchi anche da 50 o 100 mascherine tutte insieme – sostiene il gestore di un’altra farmacia -. Le acquistano soprattutto cinesi e supponiamo che possano mandarli anche in Cina. Ormai qui tanta gente ha iniziato a girare con la mascherina sul viso. Da quando i media hanno iniziato parlare tanto di questo virus si è creata una sorta di psicosi».