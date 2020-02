Lisa Fusco: spaccata, altezza, femore, età, marito

Lisa Fusco è una showgirl, personaggio televisivo e cantante italiana.

Nel corso della sua carriera, veniva menzionata come la Subrettina per via della sua statura.

Lisa Fusco: altezza

Lisa Fusco è nota in Italia con il soprannome di Subrettina per via delle sua altezza: 149 cm. Vorrebbe infatti sottoporsi a un intervento chirurgico per allungare le sue gambe come ha detto durante una puntata di Pomeriggio 5.

Lisa Fusco: spaccata

Nel 2015 è rimasta celebre una caduta di Lisa Fusco che, esibendosi in una sua famosa spaccata a Mezzogiorno Italiano, non è più riuscita ad alzarsi. La trasmissione è stata interrotta e lei trasportata all’Ospedale San Pietro di Roma. Il risultato? Si è rotta un braccio. Ai tempi, il pubblico non le credette e pensò fosse una trovata pubblicitaria, ma Giancarlo Leone precisò su Twitter: “Fasciatura al gomito per Lisa Fusco e tra pochi giorni un gesso per favorire la pronta guarigione“

Lisa Fusco: chi è?

La soubrette napoletana ha iniziato la sua carriera come cantante di piano-bar dopo il diploma all’istituto d’arte. Inoltre, tutti la ricordano per le sue spaccate: in ogni trasmissione, infatti, lei era solita esisbirsi e dedicare delle spaccate al pubblico. Cosa che non sempre la lasciava illesa.

Lisa Fusco: età

E’ nata a Napoli il 9 novembre 1978. Ha 41 anni.

Lisa Fusco: marito

La soubrette è stata fidanzata con Nicolas Vaporidis fino al 2016, quando con un post sul suo profilo Instagram ha dichiarato di essere single per legittima difesa.

In occasione della sua partecipazione al Grande Fratello Vip del 2018 (è stata la prima eliminata) ha raccontato di essere follemente innamorata e pronta al matrimonio con un uomo di nome Marcello. Le nozze erano previste per gennaio 2019 ma, pochi mesi dopo, Lisa ha annunciato qualche ritardo nell’organizzazione – senza però rivelare nulla sull’identità dell’uomo.