Varese. Terribile frontale tra due auto, Manuel muore a 29 anni

Varese. È morto il 29enne rimasto coinvolto in uno scontro frontale tra sei auto, la notte scorsa a Valganna, in provincia di Varese. Manuel Piscopo, residente a Marchirola (Varese), era arrivato in condizione disperate con gravi politraumi all’ospedale di Como.

Stabili, al momento, le condizioni del secondo automobilista coinvolto nello schianto, 30 anni, ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese. Dimessa, invece, una donna di 35 anni rimasta ferita lievemente e che era in auto con lui.

Varese, la dinamica dell’incidente

Le due auto si sono scontrate a forte velocità in una zona in cui la carreggiata è delimitata da protezioni in cemento armato, all’altezza di una curva. Due persone, due uomini di 29 e 30 anni, sono rimaste ferite in maniera grave: l’automobilista di 30 anni, residente a Bevero Valcuvia è stato intubato e portato in codice rosso all’ospedale di Varese, quello di 29 anni, era in arresto cardiocircolatorio ed è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso.

Solo ferite lievi invece per la donna di 36 anni che si trovava a fianco dell’autista di una delle due auto, e che ha riportato un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Luino che hanno chiuso la strada per alcune ore, ambulanze, e i vigili del fuoco che hanno estratto gli automobilisti dalle macchine.