Chi è Bruno Conti: età, figli, carriera e vita privata dell’ex bandiera della Roma

Bruno Conti nasce a Nettuno il 13 marzo 1955. E’ un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, dirigente del settore giovanile della Roma. Campione del mondo con la Nazionale italiana nel 1982, ha legato il suo nome a quello della Roma, con la quale ha vinto lo scudetto nel 1982-1983.

Bruno Conti è stato senza ombra di dubbio uno dei calciatori più conosciuti e famosi degli ultimi decenni. Grazie al suo immenso talento ha conquistato l’ammirazione di migliaia di persone che l’hanno sostenuto con grande affetto.

Chi è Bruno Conti: età, figli, carriera, moglie, vita privata e carriera

Nel 1975 il passaggio in prestito al Genoa dove ha la possibilità di giocare una stagione intera in cadetteria. L’anno seguente torna in giallorosso maglia che indosserà per dodici stagioni, collezionando 300 presenze e 37 gol. Con la Roma riuscirà a vincere lo scudetto del 1983 oltre che per ben cinque volte la Coppa Italia. Presenza fissa in nazionale è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria di Spagna del 1982.