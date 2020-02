Qualiano piange Rosaria, giovane madre muore per una malattia incurabile

Qualiano. E’ lutto nella cittadina qualianese per la perdita di Rosaria Musella. La donna, originaria del quartiere di Piscinola ma residente a Qualiano, è deceduta, all’età di 44 anni, a causa di un male incurabile.

Qualiano piange Rosaria

Increduli amici e parenti per la perdita premuta della donna che ha lasciato marito e un bimbo piccolo. I funerali sono stati celebrati ieri nella chiesa dell’Immacolata a Qualiano. Centinaia di post sui social per ricordare Rosaria: “Mi dicono di non piangere, mi dicono di non essere triste. Ma dimmi tu io come faccio a non piangere e a non essere triste dimmelo ti prego e io lo farò. Anche ora che scrivo mi scendono le lacrime Rosaria Musella ti ho sempre voluto bene e te ne vorrò per sempre, scrive un’utente su Facebook.”