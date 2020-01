Perugia, incidente sulla Statale: morto un 43enne

Valfabbrica (Perugia). Un drammatico incidente si è verificato sulla strada statale 318 di Valfabbrica, dove un’auto e un mezzo pesante sono rimasti coinvolti. Una persona è deceduta a causa del violento impatto tra i due veicoli.

Valfrabbrica, incidente sulla strada stata 318: c’è un morto

ll sinistro stradale è avvenuto all’altezza del km 9. La vittima è un 43enne della provincia di Ancona, che lavora per un’azienda di Perugia come agente di commercio. Secondo una prima ricostruzione, l’auto sarebbe andata a sbattere contro un mezzo pesante che era in panne.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per ripristinare le normali condizioni della strada nel più breve tempo possibile. Intervenute anche due squadre dei vigili del fuoco.