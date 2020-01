Chi è Michele Placido: età, altezza, moglie, figli, vita privata

Michele Placido è un attore, regista e sceneggiatore italiano. A livello internazionale è conosciuto per il ruolo del commissario di Polizia Corrado Cattani, interpretato nelle prime quattro stagioni della celebre serie televisiva “La piovra”. Ma quanti anni ha Michele Placido? Quanto è alto? E’ sposato? Ha figli?

Michele Placido, età e altezza

Michele Placido nasce in provincia di Foggia, in Puglia. Precisamente ad Ascoli Satriano il 19 maggio 1946. Ha 73 anni ed è alto 1.85 cm. Nonostante nelle pellicole che ha interpretato possa sembrare più basso, in realtà la sua statura è al di sopra della media di molti attori italiani.

Michele Placido, moglie e figli

Michele Placido è stato sposato con Simonetta Stefanelli dal 1989 al 1994. La donna è famosa anche per aver interpretato una parte nel film “Il Padrino” e nella commedia degli anni ’80 “Grandi Magazzini”. Con la Stefanelli Placido ha avuto tre figli: nel 1976 Violante, nel 1989 Michelangelo e nel 1991 Brenno. Nel 1988 da una relazione extraconiugale con Virginie Alexandre nasce il quarto figlio, Inigo. Nel 2012 si sposa con Federica Vincenti dalla quale ha avuto nel 2006 il quinto figlio, Gabriele. La loro relazione, non priva di problemi resi anche pubblici e legati soprattutto alla differenza d’età, tiene ancora ed è ancora viva.

Michele Placido, vita privata e biografia

Terzo di otto fratelli si trasferisce a Roma a 18 anni ed entra in polizia. Studia teatro presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e abbandona ben presto la carriera in polizia per fare spazio a quella di attore. Il debutto avviene a teatro nel 1970 col regista Luca Ronconi, mentre nel 1974 inizia la carriera cinematografica con Mario Monicelli in Romanzo Popolare e poi al fianco di Laura Antonelli in Mio Dio come sono caduta in basso per la regia di Luigi Comencini.

Il ruolo che diede il via alla sua carriera di grande successo fu quello del commissario di Polizia Corrado Cattani nelle prime quattro stagioni de La piovra che andarono in onda dal 1984 al 1989. La sua prima opera come regista è Pummarò e viene presentata al Festival di Cannes. Nel corso della sua carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti tra i quali ricordiamol’Orso d’argento per il miglior attore al Festival di Berlino per il film Ernesto di Salvatore Samperi e ben quattro David di Donatello.