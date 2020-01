Chi è Cameron Diaz: età, altezza, marito, figli e The Mask

Biondissima, fisico statuario e di una simpatia travolgente. Cameron Diaz è una delle attrici americane più importanti e famose al mondo. Scopriamo alcune curiosità su di lei: età, altezza, marito, figli, the mask.

Cameron Diaz, età e altezza

Cameron Diaz nasce a San Diego in California nel 1972 ed ha 47 anni. E’ alta 1.74 cm.

Carmen Diaz, marito e figli

Cameron Diaz è sposata con Benji Madden, quarantenne chitarrista dei Good Charlotte. In un articolo scritto in prima persona per la rivista Instyle, che la mette sulla copertina di settembre, l’ex attrice ha dedicato al rocker sposato nel 2015 una pubblica dichiarazione d’amore: “Il matrimonio è stata la cosa migliore che mi sia capitata. Mio marito è il più fantastico essere vivente. È un partner bravissimo, gli sono davvero grata”. Il 3 Gennaio 2020 la coppia ha annunciato, tramite Instagram, la nascita della prima figlia, Raddix Madden, nata tramite madre surrogata il 30 dicembre 2019.

Cameron Diaz, The Mask

Era il 1994 quando Cameron Diaz, modella di appena 21 anni, con il visetto un po’ più paffuto di oggi, veniva scelta protagonista di The Mask, la stravagante commedia su un cassiere di banca di nome stanley, interpretato da Jim Carrey, che quando indossa una misteriosa maschera verde, diventa un supereroe molto particolare.