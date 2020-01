Er Mutanda offende Patrick al GF 2020

Antonio Zequila età, moglie, GF 2020

Offese contro Patrick del GF 2020

Antonio Zequila, 56 anni, sconcerta i suoi fan con l’ennesimo colpo di scena nella casa più spiata d’Italia. Questa volta il colpo di scena con Patrick, altro concorrente del GF Vip 2020. Antonio Zequila avrebbe infatti offeso il concorrente nemico all’interno della casa affermando insieme agli inquilini:

“dobbiamo legarlo al palo come San Sebastiano – ha detto Zequila ironicamente -. Lo leghiamo e gli tiriamo le p….le. Chi lo prende in fronte 100 punti, sui denti 50, sui genitali 40 e giochiamo, quelle p…e fanno pure male”.

Parole forti e di sconcerto che non hanno fatto altro che contribuire all’ennesimo brutto capitolo della televisione italiana attuale. La reazione degli utenti dei social e degli spettatori del GF Vip 2020 non si sono fatte attendere: tutti contro Er Mutanda, colpevole questa volta di averla fatta davvero grossa.

Antonio Zequila età, che fa, fidanzata

Ma chi è Antonio Zequila?Nasce ad Antani nel 1964 e passa gran parte della sua carriera come attore di soap opera italiana, tra cui CentoVetrine e il Maresciallo Rocca, ma è soprattutto come influencer dei salotti televisivi che sarà riconosciuto e ricordato. Note le sue partecipazioni a diversi reality show come l’Isola dei famosi nel 2005 e per la discussione con Adriano Pappalardo a Domenica In, causa dell’allentamento di Mara Venier dal prima rete nazionale.

Fidanzato per diversi anni con Ines, dentista spagnola, dal 2018 Er Mutanda Antonio Zequila è tornato single.

Gf 2020, a rischio Antonio Zequila detto Er Mutanda

Dopo la scenata contro Patrick all’interno della casa del GF 2020, dove Antonio Zequila si trova dal 10 gennaio, il concorrente attaccato sembra aver deciso di rimettersi in forma grazie all’aiuto degli altri inquilini della casa.

E mentre qualcuno chiede la squalifica dalla casa a gran voce, altri giustificano il gesto come un esplosione di rabbia dovuta alla circostanza dello stare chiusi in una casa sorvegliati h24.

Una cosa è certa, Antonio Zequila ha sempre destato grandi scompigli nei programmi televisivi e adesso anche in un ambiente protetto e circostanziato come quello della casa. Parole, ingiurie e offese non sono ben viste dai fan del GF Vip e neanche dai produttori, che in questo momento stanno valutando una sua possibile esclusione del gioco.

Er Mutanda resterà al GF Vip?