Pescara, incidente sull’A14: c’è un morto

Un terribile incidente si è verificato tra il bivio A14\A25 Roma-Pescara e Pescara Nord\Città Sant’Angelo. Un auto e un mezzo pesante si sono scontrati al km 349. Uno dei due conducenti è morto a causa del violento impatto.

Pescara, incidente A14: c’è un morto

Come riporta Il Pescara, all’interno del tratto (chiuso al traffico) si è formata una coda di 3 chilometri a causa del sinistro in direzione Ancona. In alternativa si consiglia di uscire a Pescara Ovest/Chieti, e dopo aver percorso la viabilità ordinaria si può rientrare in autostrada a Pescara nord. Sul luogo dell’evento sono presenti tutti i mezzi di soccorso del 118, il personale di Autostrade per l’Italia, i vigili del fuoco e la polizia stradale.