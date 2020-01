Terremoto, trema la terra in provincia di Catanzaro. Scuole evacuate in mattinata

Calabria. Il 30 Gennaio 2020 ore 16:31 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 e profondità 9 km a Albi, in provincia di Catanzaro. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 2.8 è classificato come terremoto “molto leggero”e descritto nel modo seguente: generalmente non avvertito, ma registrato dai sismografi.

Sciame sismico in provincia di Catanzaro

Nella zona è in atto una scia sismica che dura da settimane e questa mattina una forte scossa è stata avvertita nel centro presilano del Catanzarese. Ad Albi e Zagarise scuole evacuate per precauzione. Il sisma è stato registrato dalla Sala Ingv di Roma alle ore 8.53, a 9 km di profondità. Al momento non si segnalano danni.