Come un gatto in tangenziale oggi su Canale 5: trama, cast e curiosità

Il film “Come un gatto in tangenziale” approda in prima serata oggi su Canale 5. La commedia, diretta da Riccardo Milani, è del 2017. Le musiche sono di Andrea Guerra e nel cast ci sono attori come Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

Come un gatto in tangenziale, trama

Il film è incentrato sulla figura di Giovanni, intellettuale impegnato che vive nel centro di Roma e profeta dell’integrazione. L’altro personaggio centrale è quello di Monica, ex cassiera di supermercato residente nella periferia della Capitale. Due mondi diametralmente opposti che si incontrano per caso, a causa del fidanzamento dei rispettivi figli che i genitori tentano in ogni modo di ostacolare.

Per portare a termine il comune proposito, i due cominciano, loro malgrado, a frequentarsi e a entrare l’uno nel mondo dell’altro: Giovanni, abituato ai film impegnati, si ritroverà a seguire sua figlia in una caotica multisala di periferia; Monica, invece, da sempre abituata a passare le sue vacanze a Coccia di Morto, si ritroverà nella scicchissima riserva naturale di Capalbio, tra intellettuali, vip e improbabili conversazioni sull’arte contemporanea. Tutto questo darà vita ad una serie di equivoci e situazioni surreali che porteranno Giovanni e Monica a non poter fare più a meno l’uno dell’altra.

Curiosità e cast

Nel cast troviamo Paola Cortellesi, Antonio Albanese (rispettivamente Giovanni e Monica). Impreziosiscono il cast anche Sonia Bergamasco (La meglio gioventù, Quo vado?) nel ruolo di Luce e Claudio Amendola (Noi e la Giulia, Suburra) in quello di Sergio.

Riccardo Milani dirige per la seconda volta il duo formato da Paola Cortellesi e Antonio Albanese dopo la pellicola dell’anno precedente Mamma o papà?. Le scene nella periferia romana sono state girate nel quartiere Quartaccio, vicino a Torrevecchia, nel quartiere Primavalle. La pellicola, distribuita da Vision Distribution, è uscita nelle sale italiane il 28 dicembre 2017, e ha incassato più di dieci milioni di euro.