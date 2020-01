Coronavirus, febbre alta e tosse: nave con 6mila passeggeri bloccata a Civitavecchia

Due casi sospetti di Coronavirus su una nave da crociera a largo di Civitavecchia. Impedito l’approdo. Circa seimila i passeggeri a bordo bloccati sulla nave. A renderlo noto il Messaggero.

Coronavirus, bloccata nave da crociera a largo di Civitavecchia

I presunti infetti sono moglie e marito cinesi di Hong Kong. Presentano febbre alta e problemi respiratori. In questo momento stati già raggiunti dai medici dello Spallanzani per realizzare i test. Secondo quanto si è appreso gli altri passeggeri, 6 mila circa, al momento non potrebbero scendere dalla nave. La coppia, salita a Savona alcuni giorni fa, era arrivata in Italia a Malpensa il 25 gennaio.

A bordo del natante è salito personale della Capitaneria di porto, protetto con mascherine. Mobilitata subito la Sanità marittima per tutti gli accertamenti del caso. Sono intervenuti poi medici dello Spallanzani per eseguire i test. La nave Costa Smeralda con 7000 persone a bordo è ferma alla banchina del terminal crociere.

I controlli

La nave proveniva da Palma di Maiorca. Questa mattina il medico di bordo, come prassi, ha comunicato alla sanità marittima che c’era un caso di febbre su una persona di origine cinese attivando i controlli del caso. Controlli e prelievi effettuati sulla coppia cinese, marito e moglie, sono stati portati all’ospedale Spallanzani di Roma. Nessun passeggero è ancora sceso dalla nave. La Capitaneria di Porto, che sta gestendo il caso, spiega all’Adnkronos che la situazione è sotto controllo e che si dovrebbe sbloccare nel giro di poche ore.