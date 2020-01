Influenza. 638mila persone colpite nell’ultima settimana, picco a fine gennaio: tutti i sintomi

Mentre aumentano le preoccupazioni per il contagio del Coronavirus, non accenna a fermarsi la corsa dell’influenza stagionale. Nella settimana tra il 20 e 26 gennaio gli esperti hanno registrato 638.000 persone colpite dal virus influenzale, per un totale di circa 3.451.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza.

Influenza, è boom in Italia

Il picco non è stato ancora raggiunto e la curva epidemica continua a salire. In Italia l’incidenza totale è stata di 10,6 casi per mille assistiti, con il dato maggiore nei bambini sotto i cinque anni, dove è stata di 30,8 casi. Lo riferisce l’ultimo bollettino dell’Istituto superiore di sanità (Iss).

Influenza gennaio 2020, sintomi descritti dal Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha riportato i sintomi tipici dell’influenza stagionale, spiegando che: “I sintomi dell’influenza includono tipicamente l’insorgenza improvvisa di febbre alta, tosse e dolori muscolari. Altri sintomi comuni includono mal di testa, brividi, perdita di appetito, affaticamento e mal di gola. Possono verificarsi anche nausea, vomito e diarrea, specialmente nei bambini. La maggior parte delle persone guarisce in una settimana o dieci giorni, ma alcuni soggetti (quelli di 65 anni e oltre, bambini piccoli e adulti e bambini con patologie croniche), sono a maggior rischio di complicanze più gravi o peggioramento della loro condizione di base”.

I sintomi dell’influenza di gennaio 2020 possono essere di varia intensità a seconda dello stato di salute della persona che entra in contatto con il virus e a seconda dell’aggressività dello stesso.

Ecco in elenco i principali:

tosse, mal di gola e raffreddore con tanto muco e naso chiuso

mal di testa

febbre dai 38° in su

brividi e mal di ossa

dolori muscolari

sonnolenza

nausea, vomito, diarrea

mancanza di appetito

malessere generale

congiuntivite