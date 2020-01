Barbara De Rossi Curiosità Chi è Età News

Attrice di punta della televisione italiana.

Barbara De Rossi ha 59 anni e nasce il 9 agosto 1960 a Roma e nel 1976 vince il concorso di bellezza Miss Teenager. Famosa per le sue apparizioni televisive in serie di successo come “L’Onore e il Rispetto”, “Il bello delle donne”, “Pupetta- il coraggio e la passione”, ma anche in diversi film e contributi in programmi della rete Rai e Mediaset. Conduttrie di

Barbara De Rossi vita privata e famiglia

Barbara De Rossi si sposa una prima volta con Andrea Busiri Vici nel 1988 e vi divorzia nel 1990. Dopo cinque anni sposa il ballerino serbo Branko. La figlia Martina nasce dal rapporto con il ballerino nel 1995. Nel 2010 dopo diversi anni d’amore finisce anche la storia con Branko Tesanovic. Dal 2015 Barbara De Rossi è legata sentimentalmente all’ex modello Simone Fratini. Il rapporto con la figlia Martina è sempre al centro delle attenzioni di Barbara De Rossi . Alcune indiscrezioni dicono che l’attrice potrebbe presto convolare a nozze con il compagno Simone Fratini.

News in Teatro

Barbara De Rossi si racconta nel suo passato di attrice, conduttrice e volto televisivo, senza nascondere la sua passione per il teatro. “Un grido d’amore” è l’ultimo spettacolo in scena a teatro con Francesco Branchetti.

Ipermenorrea per Barbara De Rossi e peso

L’attrice cinquantanovenne non ha nascosto in passato di aver avuto problemi con l’ipermenorrea, che l’avrebbe portata ad assumere per diverso tempo progesterone, sette anni che di fatto hanno totalmente scombussolato il suo metabolismo. Con la sospensione del farmaco e l’aiuto di una nutrizionista Barbara De Rossi è riuscita a tornare in forma cominciando a raccontare un’esperienza, quella dell’ipermenorrea, che colpisce ogni anno milioni di donne.

Ballando con le Stelle e Barbara De Rossi

La partecipazione dell’attrice al fortunato programma di Rai uno ha contributo infine alla perdita di peso, arrivando a perdere oltre quindici chili tra nutrizionista, sospensione dei farmaci come il progesterone, sessioni di danza e attività fisica costante.