I Valespo e gli Influencer più ricchi in Italia

Influencer e YouTuber giovanissimi e nuovi idoli dei ragazzini e dei genitori

Di cosa si occupano gli Youtubers Italiani? Sono sempre di più i ragazzini e le ragazze interessati al mondo dei social, in grado di creare un mondo parallelo di seguaci e di fan delle loro esibizioni o tendenze. Amati dai giovani ma anche dagli adulti, tra i già noti e famosi i Valespo.

Chi sono i Valespo

I Valespo al secolo Valerio Mazzei ed Edoardo Esposito detto Edo da anni filmano le proprie giornate e raccontano la loro vita da anni sui social. Sono andati a vivere insieme e hanno di recente pubblicato il loro primo libro dal titolo omonimo Edito Mondadori. I Valespo contano oltre 326.000 follower sui social e le loro visualizzazioni video sono in costante crescita. Finiti gli studi liceali hanno deciso di dedicarsi al loro duo di successo trasferendosi a Milano. Esporti di Vlog ed Influencer di successo, il fenomeno Valespo sembra inarrestabile tra i più giovani e anche tra gli adulti, che li apprezzano per la loro genuinità.

Fenomeno Tik Tok per Nonna Licia

Il nuovo fronte del social è la piattaforma Tik Tok, che offre performance a ritmo di musica e alla portata di tutti come nel caso di Nonna Licia. Vera e propria influencer social la donna anziana sul web raccoglie consensi e seguaci a vista d’occhio. Ottantamila follower su Instagram e migliaia di visualizzazioni online.

Quanto guadagnano gli influencer italiani su YouTube e Instagram?

Domanda importante, oggi gli influencer di successo guadagnano non solo in base ai like ma anche dagli sponsor. Più seguito si ha sui social maggiore è l’arrivo degli sponsor, oltre le visualizzazioni di YouTube che portano ad ogni video diverse migliaia di euro, come nel caso di Frank Metano o ancora Willwoosh o ClioMakeUp.

Influencer si nasce o si diventa?

L’Influencer è il lavoro del momento, sempre più ragazzini infatti esprimono opinioni e tendenze online attraverso Instagram e TikTok.