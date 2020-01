Campania, incendio in casa: donna muore avvolta dalle fiamme

Una vicenda terribile quella che si è verificata a Sala Consilina, in provincia di Salerno, dove una donna è morta in seguito ad un incendio che si è sviluppato nella sua abitazione.

Sala Consilina, incendio in casa: donna muore avvolta dalle fiamme

La vittima, M.S., aveva 86 anni. L’anziana donna è deceduta per le gravi ustioni subite, dopo essere finita tra le fiamme del camino. Non è chiaro se fosse sola o se la figlia, che viveva con lei, si trovasse in un’altra stanza. Ciò che è certo, è la chiamata disperata ai soccorsi fatta proprio dalla giovane donna.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, che hanno domato le fiamme. Presenti anche i carabinieri e i vigili urbani, che hanno evacuato gli edifici adiacenti e messo in sicurezza la zona interessata. Subito sono accorsi anche i sanitari del 118, che hanno trasportato la donna all’ospedale più vicino. Per la 86enne, però, non c’è stato niente da fare per salvarle la vita. Fin da subito le sue condizioni sono apparse critiche.