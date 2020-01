Incredibile De Rossi, si traveste e va in Curva Sud tra i tifosi a vedere il derby. Video

Domenica scorsa Daniele De Rossi ha esaudito il suo desiderio: vedere il derby di Roma in Curva sud. L’ex capitano si trovava in curva laterale con tanto di bandiera in mano. Ma in incognito. Daniele è arrivato all’Olimpico accompagnato dall’attore Valerio Mastandrea ma non è stato possibile per nessuno riconoscerlo. De Rossi infatti si è sottoposto a una lunga seduta di trucco per rendersi praticamente irriconoscibile e per vedere, come aveva spesso dichiarato in passato, la sua Roma dalla Curva Sud.

Daniele De Rossi in Curva Sud

L’ex capitano giallorosso, di ritorno dall’esperienza con la maglia del Boca Juniors, non ha voluto perdersi per nessun motivo al mondo il derby. Lo aveva promesso nel giorno del suo addio, l’ha fatto. Trucco e travestimento, ecco come De Rossi si è trasformato in un tifoso qualunque.

Il video