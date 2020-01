Napoli, baby-gang in azione a Garibaldi: operatore filmato e preso a calci. Video

Baby gang aggredisce un operatore della “Napoli Servizi”. Succede nei pressi di piazza Garibaldi. L’uomo ha ricevuto uno spintone e un calcio alla schiena da un gruppo di bulli ancora non identificati.

Napoli, baby-gang aggredisce operatore ecologico

Nel filmato si vede l’impiegato della “Napoli servizi” camminare in strada durante il suo turno di lavoro. Di fronte c’è un ragazzino che lo riprende col telefonino, mentre un altro è alle sue spalle. Pochi secondi dopo, si vede l’operatore barcollare sotto la spinta di un calcio. La clip poi si interrompe.

Un comportamento indegno” denuncia il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli a cui è stato inviato il video. “Non possiamo più soltanto parlarne di questo problema dilagante delle baby-gang, dobbiamo agire e dobbiamo farlo subito. Esistono due possibili soluzioni: per quei ragazzini appartenenti a famiglie ’per bene’ bisogna intervenire tempestivamente con un piano di educazione, perché evidentemente i loro genitori non sono stati in grado di indirizzarli nel modo giusto; discorso diverso, invece, per i figli dei criminali e dei camorristi. Loro vanno tolti ai genitori, quei genitori che hanno sì impartito un’educazione alla propria prole, un’educazione alla criminalità, alla violenza e la sopraffazione”, conclude Borrelli.