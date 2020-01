Coronavirus, caso sospetto a Napoli: giovane ricoverato al Cotugno

Caso sospetto di conoravirus a Napoli. Un cittadino cinese di 28 anni proveniente da Hubei, una provincia centrale della Repubblica Popolare Cinese è ricoverato al Cotugno.

Il giovane sarebbe arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini con la seguente sintomatologia: febbre alta, diarrea, mal di pancia. Sintomi che hanno fatto scattare il protocollo di sicurezza valido a livello nazionale. Successivamente il 28enne è stato trasferito all’ospedale Cotugno, specializzato in malattie infettive.

Proprio oggi, su Radio Crc, è intervenuto Ciro Verdoliva, direttore sanitario dell’Asl Na 1, che ha dichiarato: “Coronavirus? Oggi viviamo in un mondo globalizzato, in cui la diffusione deve essere temuta. È partita una macchina organizzativa importante, che vede dei protocolli ben organizzati in tutto il mondo. Il Ministero della Salute – ha aggiunto Verdoliva – ha trasmesso una circolare. L’Asl Na 1 ha individuato i dispositivi in generale, ha trasmesso ai dipendenti delle linee guida per l’accettazione dei pazienti e, con il 118, ha messo in campo dei protocolli, perché anche in prima linea è importante dire ai nostri dipendenti come comportarsi, onde evitare il contagio. Psicosi? Questi sono momenti molto delicati per chi ha delle patologie di base che, sommate ad una semplice influenza, possono dare dei problemi. Una bronchite, una polmonite, che possono essere una complicazione di un’influenza, fanno venire il dubbio ‘e se fosse il Coronavirus?’ “.