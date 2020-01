Chi è Amedeo Pagani: età e carriera del marito di Barbara Alberti

Amedeo Pagani è un noto produttore cinematografico e sceneggiatore italiano, oltre che il marito di Barbara Alberti, con la quale forma una coppia molto affiatata, anche se decisamente restia a mettere sulla piazza la vita privata. Amedeo Pagani è produttore e sceneggiatore cinematografico, vincitore di un Golden Globe, marito della scrittrice italiana Barbara Alberti, attualmente al Grande Fratello Vip 4.

Chi è Amedeo Pagani

Amedeo Pagani nasce in Etiopia, ad Addis Abeba, il 30 novembre del 1940. Dopo aver concluso gli studi superiori, decide di iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza, ove consegue la laurea qualche anno più tardi. Successivamente, decide di intraprendere la carriera giornalistica, diventando socio della Marsilio Editori, dove veste per 15 lunghi anni un ruolo nel Consiglio di Amministrazione ed è Presidente della Marsilio Periodici.

Entra anche nel mondo del cinema, sua grande passione, iniziando a collaborare alla stesura dei dialoghi di alcune importanti opere, come Portiere di notte di Cavani, La cagna di Ferreri, Il maestro e Margherita di Petrovic, Ernesto di Saba di Samperi.

Vent’anni dopo, intraprende la strada della produzione ed è nelle giurie e nelle commissioni d’esame. Diventa Presidente della Commissione Premi Qualità per il Cinema, Presidente di Producers on the Move al Festival di Cannes, membro della giuria del Premio Solinas e membro fondatore della European Film Academy.

Fonda anche una casa di produzione, chiamata Beam, poi divenuta Bim, con cui, produce oltre 40 film. Viene candidato a due David di Donatello, uno nel 1996 come miglior produttore per ‘Lo sguardo di Ulisse’ e uno nel 2000 come miglior produttore per ‘Garage Olimpo’, poi vinto, e a due Nastri D’Argento nel 2000 e nel 2002. Vince inoltre un Golden Globe come miglior produttore per ‘La domenica solitamente.’

Amedeo Pagani marito di Barbara Alberti

Amedeo Pagani è sposato con la scrittrice e giornalista Barbara Alberti, attualmente tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 4. Dall’amore con la donna sono nati due figli: Malcom e Gloria Samuela. Nonostante Amedeo Pagani, marito di Barbara Alberti, abbia deciso di tenere la sua relazione con la scrittrice lontana dai fari del mondo dello spettacolo, questo è stato al centro della sua vita. L’uomo, classe 1940, è infatti un noto produttore e sceneggiatore italiano. La sua carriera inizia ufficialmente nel 1969 quando per Massimo Franciosa scrive La stagione dei sensi. Il primo grande successo è legato però a doppia mandata al nome di Liliana Cavani con la quale scrive il soggetto de Il portiere di notte insieme proprio alla moglie Barbara Alberti e a Italo Moscati. Da produttore a debuttato nel 1988 ne Il frullo del passero di Gianfranco Mingozzi.

