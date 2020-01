Chi è Marco Sarra de “La pupa e il secchione”: età, vita privata, curiosità

Chi è Marco Sarra, il nuovo concorrente de “La pupa e il secchione“? Quanti anni ha? Cosa fa nella vita? Entrato in gara lo scorso 21 gennaio, in occasione della terza, puntata, affianca la secchiona Sandra Maestri, agronoma di Ferrara.

Marco Sarra chi è: età, vita privata

Marco Sarra nasce a Novara nel 1994. Ha 26 anni (da compiere). Nella vita fa il modello. Non è del tutto estraneo al mondo dello spettacolo, visto che ha già partecipato in passato alla trasmissione “Ciao Darwin”, nella sfida belli contro brutti. Come già svelato, Nel 2018 ha vinto il titolo di “Best model of the world”. Oltre a fare il modello vorrebbe intraprendere anche una carriera da attore, ad esempio interpretando un supereroe della Marvel. Nonostante l’aspetto fisico abbia decretato al momento il suo successo, in un’intervista rilasciata lo scorso maggio alla rivista ‘Donna al top’, Marco Sarra ha chiarito che la bellezza non è tutto per lui.

Marco Sarra a “La pupa e il secchione”

Nella vita privata, oltre a guadagnarsi da vivere come modello, studia Giurisprudenza. E infatti passa i pomeriggi sui libri di diritto. Ha lanciato un appello a Maria De Filippi per partecipare al dating show “Uomini e Donne”. Non gli dispiacerebbe vestire i panni da tronista per la trasmissione Mediaset nei prossimi tempi una volta chiusa l’esperienza de “La pupa e il secchione”, programma in cui è entrato per affiancare Sara Maestri a partire dalla terza puntata. Nel giro di poche settimane ha già conquistato, nei panni del pupo, il cuore di migliaia di telespettatori (e soprattutto telespettatrici).