Emergenza coronavirus, le vittime salgono a 41: cordone sanitario per 56 mln di persone

Si aggrava il bilancio delle vittime colpite dal coronavirus. Secondo l’ultimo report ufficiale, i morti causati dal misterioso virus fino a questo momento sono 41 mentre i casi accertati sono oltre 1300.

Lo stesso governo di Pechino ha deciso di estendere il cordone sanitario per circoscrivere il contagio coinvolgendo ben 56 miloni di persone. Le autorità hanno chiuso trasporti pubblici da e per le città a rischio e sono chiusi gli accessi autostradali che servono i vari conglomerati abitativi. Al momento sono dunque 18 le città dell’Hubei che hanno una qualche sorta di restrizione al movimento dei loro abitanti.

Nelle ultime ore si è scoperto con certezza che il coronavirus di Wuhan è approdato anche in Europa con due casi accertati in Francia, uno a Bordeaux, nel sud-ovest, l’altro a Parigi. Entrambi erano stati in Cina nei giorni scorsi e ora sono in isolamento.”Probabilmente ce ne saranno altri”, ha messo in chiaro o stesso ministero della salute francese ricordando che i contagiati son stati a contatto con diverse persone prima di essere presi in cura e altri connazionali hanno viaggiato nel Paese asiatico nello stesso periodo. Del resto il visus era già stato individuato in precedenza in Usa e ora anche in Australia.