Virus dalla Cina, rientra allarme a Napoli: “E’ semplice influenza”

Rientra l’allarme conavirus a Napoli. La donna di 63 anni giunta dallo Sri Lanka con febbre alta e gravi problemi respiratori e ricoverata in isolamento all’ospedale Cotugno di Napoli è affetta da «semplice influenza».

A precisarlo è come il ministero della Salute dopo l’allarme nella notte. “Banale influenza” ha reso noto anche il console dello Sri Lanka a Napoli, Carmine Capasso che, dopo la diffusione della notizia del ricovero, si è messo in contatto con la nutrita comunità cingalese a Napoli per rassicurarla.

A Napoli, l’allarme era scattato ieri, venerdì 24 gennaio, quando all’ospedale Cotugno i medici hanno ricoverato una donna, originaria dello Sri Lanka, subito messa in isolamento: la donna presentava febbre molto alta e problemi respiratori. Sono partiti subito gli accertamenti per verificare se effettivamente la paziente avesse contratto il coronavirus, che in Cina – il focolaio nella città di Wuhan – ha provocato già 41 morti, migliaia di casi e 56 milioni di persone in isolamento.