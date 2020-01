Torre del Greco, usa telefono in classe: studente e prof fanno a pugni

Increscioso episodio di violenza in un istituto professionale di Torre del Greco. Secondo quanto riporta Il Fatto Vesuviano, un insegnante di informatica è attualmente indagato per aver preso a pugni uno studente di 16 anni.

Torre del Greco, violenza all’istituto professionale: docente e studente fanno a pugni

I fatti si sarebbero verificati ieri mattina nell’istituto professionale Cristoforo Colombo. Per ragioni da accertare, si sarebbe consumata una zuffa tra il prof ed il ragazzo. Non è chiaro chi abbia agito prima in maniera violenta e chi si sia difeso. Il 16enne è comunque finito al pronto soccorso dell’ospedale Maresca con un labbro rotto e una prognosi di quattro giorni.

Le indagini: colpa di un telefonino

Il professore sarà ascoltato oggi dalle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’aggresione.L’allievo ha riferito di essere stato attaccato dal docente dopo essere stato mandato fuori perché aveva usato lo smartphone durante la lezione: «Mi ha colpito lui, ci sono tantissimi testimoni». L’insegnante ha invece mostrato la sua catenina rotto, asserendo di essersi difeso dopo l’attacco da parte del 16enne. Saranno le forze dell’ordine a stabilire come siano andati i fatti, resta adesso solo tanto sgomento nell’istituto.

