Parma, allarme coronavirus dalla Cina: donna ricoverata d’urgenza. I sintomi

Allarme polmonite Wuhan a Parma. Nuovo caso sospetto di coronavirus in Emilia dopo il caso di Bari di ieri sera. A darne conferma l’Ansa e i portali locali. L’Azienda sanitaria parmense ha attivato le procedure e i protocolli di sicurezza previsti dalla legge.

Parma, caso sospetto di coronavirus dalla Cina

Secondo le prime informazioni, la signora è in discrete condizioni di salute. Attualmente è ricoverata nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Maggiore di Parma dopo un viaggio di rientro da Wuhan, focolaio infettivo della polmonite killer. La signora ha accusato lievi sintomi di infezione alle vie respiratorie. Il caso, al momento, è solo sospetto.

I controlli: il precedente di Bari

Come previsto in questi casi e in via del tutto precauzionale Azienda ospedaliero-universitaria e Azienda Usl di Parma hanno adottato tutte le misure stabilite dal Ministero della salute e dalle Autorità sanitarie regionali. Un altro caso sospetto si è registrato ieri in provincia di Bari. L’allarme, per fortuna, è subito rientrato dopo l’acquisizione dei risultati delle analisi effettuate sul paziente rientrato dalla Cina.

In Cina è rischio pandemia per il virus

In Cina intanto è allarme pandemia. Le autorità hanno confermato la morte di un altro paziente colpito dal nuovo coronavirus. Si tratta del secondo decesso registrato fuori dalla provincia di Hubei, il cui capoluogo Wuhan viene considerato l’epicentro dell’epidemia e che è ormai praticamente isolata dal resto del Paese, con i mezzi di trasporto bloccati. Il paziente è morto a Suihua, nella provincia nord orientale di Heilongjiang, a 2.500 chilometri da Wuhan. Ora il bilancio ufficiale è di 26 decessi a causa del virus e di 897 casi confermati. Intanto ci sarebbe un primo caso negli Usa.

LEGGI ANCHE: