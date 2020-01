Monza, dramma nel pomeriggio: ragazzo precipita da un palazzo e muore sul colpo

Ragazzo morto a Monza. Un giovane di appena 18 anni è deceduto in via Borsa dopo essere precipitato da un palazzo. A darne notizia è il portale Mbnews.it. Della vittima non sono state ancora diffuse le generalità.

Monza, morto un 18enne precipitato da un palazzo

Il giovane è deceduto schiantandosi al suolo in circostanze ancora da chiarire. Sul posto le Forze dell’Ordine e i sanitari del 118. Ad allertarli alcuni passanti che si sono accorti dell’accaduto. E’ successo poco prima delle 14.00.

I soccorsi

Sul luogo della tragedia, in via Borsa, sono sopraggiunti i soccorsi. Purtroppo il personale del pronto intervento, con un’ambulanza e un’automatica, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Le ferite riportate nello schianto sono state troppo gravi. La morte sarebbe avvenuta sul colpo. A indagare sul caso la Polizia di Stato. Al momento non sono note ulteriori informazioni sulla dinamica della caduta.

Foto: archivio