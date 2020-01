Paura nell’Agro Aversano, tentano di rapire bimbo in strada: l’identikit dell’auto

E’ psicosi nell’agro aversano per un tentativo di rapimento ai danni di un bambino. A Orta di Atella, in via Battisti, ieri sera, un uomo avrebbe tentato di rapire un minore in presenza della sua mamma.

Orta di Atella, tentativo di rapimento di un bambino: è un uomo su una BMW X1

I fatti si sono verificati in via Battisti. Protagonista una persona non identificata a bordo di una Bmw X1 di colore bianco. L’automobilista, in circostanze ancora da chiarire, avrebbe avvicinato una donna che camminava con il figlioletto. Successivamente si sarebbe fermato e avrebbe lasciato aperto lo sportello dell’auto.

“Mi lasci abbracciare suo figlio”, avrebbe detto alla donna durante una conversazione di poche battute. A quel punto il malvivente si sarebbe avvicinato tentato di strappare il piccolo dalle braccia della donna. Solo allora la donna ha iniziato a urlare attirando l’attenzione di altre amiche presenti in zona con cui aveva trascorso la serata. A quel punto l’uomo alla guida dell’auto è fuggito per le strade di Orta di Atella. La notizia si è rapidamente diffusa sui social network scatenando ondate di psicosi collettiva. Ora è caccia a una Bmw X1 bianca.