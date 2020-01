Chi è Andrea Dal Corso?

Da imprenditore a influencer al Grande Fratello Vip 2020, che fine ha fatto?

Fuori dal meccanismo televisivo Andrea Dal Corso è nato a Venezia nel 1987, ed è prima di tutto un noto imprenditore vinicolo veneto. La sua produzione conta ben sette etichette, denotando una passione smisurata per il mondo del vino e per la sua terra. Il soprannome di Andrea Dal Corso è Andrew e dopo aver iniziato una carriera come influencer sui social e modello, ha partecipato ad una edizione di Temptation Island come corteggiatore dell’allora impegnata Martina Sebastiani. La ragazza dopo aver tradito il fidanzato di allora Gianpaolo Quarta con un bacio rubatole da Andrea Dal Corso durante il programma di canale 5 Temptation Island, avrebbe lasciato le riprese per tornare a casa, se non fosse partita da lì una vera e propria relazione lampo tra i due. Stessa storia tra Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso che sarebbe durata ben poco.

Andrew l’influencer avrebbe allora deciso di partecipare al programma di Uomini e Donne, corteggiando per lungo tempo la tronista Teresa Langella. Un trono incredibilmente romantico, dove dopo un corteggiamento costante, una volta arrivati alla villa per la scelta, lo stesso Andrea Dal Corso avrebbe rifiutato Teresa Langella. Un allontanamento durato poco che vede invece oggi la coppia Dal Corso-Langella ancora insieme, o quasi. Pare infatti che tra i due le cose non stessero andando nel migliore dei modi da qualche tempo, e tirerebbe aria di crisi. Una guerra in casa non proprio chiara, ma che ha visto la Langella pubblicare su Instagram un post enigmatico dove sembrerebbe essersi allontanata dalla casa in cui convive con Andrea Dal Corso, per staccare la spina da tutto e da tutti, in primis dai social. Tutto questo nonostante Andrea Dal Corso sia adesso uno dei papabili concorrenti del Grande Fratello Vip, edizione 2020.

La storia di Andrea Dal Corso è però anche una rivalsa sulla vita personale. Il giovane influencer infatti ha raccontato di essere stato in sovrappeso durante l’adolescenza, raggiungendo il peso di centotrenta chili e abbrutendosi molto. Con l’avanzare dell’età e la sempre più ampia consapevolezza di valore come persona, Andrea Del Corso ha iniziato a curare il suo aspetto, dimagrendo e ritrovando anche sicurezza in se stesso. Questo l’avrebbe poi portato a investire con coraggio nella propria passione per il vino e a diventare poi un noto influencer e modello. Una reazione a catena positiva che ha reso Andre Del Corso uno dei prossimi concorrenti del GF VIP 2020 ed anche un noto imprenditore vinicolo veneto.