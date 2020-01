Scuolabus precipita in un torrente, muoiono due bambini. E’ accaduto a Eisenach, in Germania, dove questa mattina, intorno alle 7 e 30, un bus con a bordo almeno venti bimbi è finito in un torrente. L’autobus si stava recando alla scuola elementare di Berka.

Autobus precipita in un torrente, due bimbi morti e diversi feriti

Il bilancio è di due bimbi morti e diversi feriti gravi, ma potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. Ancora in corso le operazioni di soccorso, mentre almeno un minore è rimasto intrappolato tra le lamiere del mezzo.

Ancora ignote le cause dell’incidente, anche se pare che le avverse condizioni meteorologiche possano essere un fattore che ha determinato il sinistro stradale. In particolare, la fitta nebbia segnalata nell’area potrebbe aver ostruito la vista al guidatore, che ha poi perso il controllo del mezzo. Ma si tratta al momento solo di ipotesi, che potranno essere confermato o meno solo al termine delle indagini ancora in corso.