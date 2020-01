Jason Bourne questa sera in tv: trama, cast e curiosità del film

Questa sera in tv, alle ore 21.20 su Italia 1, andrà in onda il film Jason Bourne. Con protagonista Matt Damon, Jason Bourne è un film del 2016 di Paul Greengrass. Quinto film della serie di Bourne, è il sequel di The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo del 2007.

Jason Bourne, la trama

Bourne è il nome con cui viene identificata una serie cinematografica di film di spionaggio con protagonista Jason Bourne, ex agente della CIA, interpretato da Matt Damon. Il soggetto dei film sono i romanzi di Robert Ludlum, mentre la sceneggiatura è di Tony Gilroy.

Dopo dieci anni di latitanza l’ex sicario della CIA Jason Bourne si trova in Grecia, dove si procura da vivere e si tiene in forma partecipando ad alcuni incontri clandestini di pugilato. Intanto a Reykjavík Nicky Parsons riesce ad hackerare alcuni file dell’Agenzia, riguardanti operazioni segrete, come il nuovissimo progetto Ironhand, che riguarda la creazione di un nuovo tipo di piattaforma (EXCOON), in grado di fornire internetgratuito a tutti, che ha però come scopo finale quello di tracciare e spiare tutti i server degli americani. L’operazione viene sabotata da Heather Lee, nuovo capo della divisione di cyber sicurezza, che non riesce a fermare il download ma inserisce un programma che funziona da segnalatore.

Jason Bourne, il cast

Matt Damon: Jason Bourne

Alicia Vikander: Heather Lee

Tommy Lee Jones: Robert Dewey

Riz Ahmed: Aaron Kalloor

Vincent Cassel: l’asset

Julia Stiles: Nicky Parsons

Ato Essandoh: Craig Jeffers

Scott Shepherd: Edwin Russell

Jason Bourne, curiosità sul film

Matt Damon ha dichiarato che, rispetto al primo film “The Bourne Identity”, del 2002, il training fisico per ritornare nel ruolo è stato veramente faticoso. L’attore ha dovuto seguire una dieta rigidissima e allenarsi quasi tutti i giorni, anche sul set, e a 46 anni (nel primo ne aveva 32), non è stata la stessa cosa. Il film è costato circa 120 milioni di dollari e ha incassato, globalmente, 415.484.914 dollari.