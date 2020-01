Piccolo Tommy ucciso a badilate, permesso premio alla killer

Condannata a 24 anni di carcere per il sequestro del piccolo Tommaso Onofri, Antonella Conserva (in foto a destra) è in permesso premio. Secondo quanto rivelato da News Mediaset, la donna si trova in questo momento fuori dal penitenziario di Bollate.

Omicidio Tommaso Onofri: permesso premio alla killer

Il piccolo Tommy, di soli 18 mesi, fu rapito il 2 marzo del 2006 nella sua casa di Casalbaroncolo (Parma). Il sequestro finì in tragedia con la morte del bimbo per mano di Mario Alessi, condannato all’ergastolo. A pagare fu anche Salvatore Raimondi, condannato a 20 anni per sequestro di persona. Antenella Conserva fu invece la carceriera del piccolo Tommy, reato per cui fu condannata a 24 anni.

Paola Pellinghelli, la mamma di Tommy, ha commentato a News Mediaset la notizia: “Sono sincera, è stata una doccia fredda. Sapevo che saremmo arrivati a questo momento, però non pensavo che la vita di mio figlio valesse così poco. Antonella Conserva deve fare solo i conti con la propria coscienza se ne ha una, non uscire in permesso premio”. E ha aggiunto: “Io in qualche modo dovevo sopravvivere, per cui queste persone sono uscite completamente dalla mia vita. Diciamo che la mia vita è cambiata tanto perché siamo rimasti in due. Comunque la mancanza di Tommy si fa sentire ogni giorno da 14 anni”.