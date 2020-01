Come si vive in fascia costiera, parlano i residenti di Lago patria

La settimana scorsa la nostra redazione è stata in fascia costiera per chiedere ai residenti della zona come si vive sul litorale. In seguito al nostro servizio sono stati diversi i commenti sul web. Così, siamo ritornati, questa volta ci siamo spostati in zona Lago Patria, ai confini con Castelvolturno e i residenti hanno ancora una volta, mostrato pareri discordanti.

Trasporti quasi inesistenti, incuria e scarsi servizi sono le difficoltà principali riscontrate tra chi vive sul litorale.