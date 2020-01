Valentina Vignali: chi è. Età, fidanzato, tv, libro, cancro e carriera

Valentina Vignali: ecco chi è. L’età, l’altezza, il fidanzato, il cancro e i social di una delle cestiste più conosciute del panorama italiano. Cestista professionista, modella, influencer e conduttrice italiana. Conosciuta anche per la sua relazione tormentata con Stefano Laudoni, e per aver corteggiato Francesco Monte a Uomini e Donne.

Valentina Vignali: età e fidanzato

Valentina Vignali nasce a Rimini il 30 maggio 1991, ha dunque 29 anni, ed è alta 183cm. Della sua vita privata sappiamo veramente poco la ragazza ha praticato danza a 8 anni ma non ha trovato la sua strada con la pallacanestro. Nel 2009 si è diplomata all’Elite Fashion Academy di Milano e si fa notare dalla televisione.

Valentina Vignali è stata fidanzata dal 2013 al 2017 con il cestista Stefano Laudoni. La storia è finita nel novembre 2017: stando alle dichiarazioni di lui i due non andavano più d’accordo da 5 mesi, anche se sembra che l’abbia tradita con Francesca Brambilla.

A marzo 2018, in occasione del compleanno di Laudoni, Stefano e Valentina Vignali fanno sapere di essere tornati insieme. La storia dura qualche mese, ma a luglio 2018 Valentina decide di lasciare Stefano in quanto non riesce a fidarsi di lui.

Archiviata definitivamente la storia con Laudoni, Valentina volta pagina e alla fine del 2018 inizia una storia con Alessandro Paesano. Anche lui è un cestista, infatti i due sono stati visti e fotografati mentre si scambiavano un tenero bacio proprio ad un match del cestista.

Questa storia però non decolla e a febbraio del 2019 la cestista inizia una relazione con il fotografo Lorenzo Orlandi.

Carriera da cestista

Valentina Vignali a partire dall’età di 9 anni entra nel settore minibasket dell’Happy Basket Rimini. Nel 2003 supera le selezioni provinciali e regionali ed è tra le migliori cestiste dell’Emilia per partecipare al Trofeo delle Regioni.

A fine stagione partecipa al Trofeo Bulgheroni ed è individuata come una delle migliori cestiste italiane nella sua annata. Nel 2004 partecipa al Trofeo Regioni di Pesaro e da quell’anno al 2006 fa parte del roster del Progetto Azzurrina. L’anno successivo entra nel Basket Cervia e nel 2007, a soli 16 anni, esordisce in Serie A2. Qui vi rimane fino al 2010, anno in cui la proclamano vice campionessa nel campionato basket femminile under 19.

Dopo un po’ di stagioni, nel 2011 gioca nella Victoria Forlì in campionato di Serie B. In questa stagione ha presentato il campionato di Legadue maschile a Bologna, tanto da essere scelta come madrina alle Final Four di Coppa Italia di pallacanestro femminile nel 2012 e all’All Star Game. Si trasferisce poi a Roma, dove gioca nella Fortitudo Pomezia prima e all’Eurobasket poi.

Nel 2013 gioca a Sora nella N.B. Sora 2000 e nel 2014 nell’Azzura Basket VCO di Omegna in Serie C. Nella stagione 2015/16 ha militato in serie B con il team Nico Basket di Massa e Cozzile e nel 2016 è tornata a Roma, giocando nella Lazio Pallacanestro. Nella stagione 2016/17 ha giocato in Puglia, nella Murgia Basket Santeramo e in quella 2017/18 nella Idea Sport Pallacanestro di Milano. L’11 maggio del 2017, invece, è entrata a far parte della Nazionale Italiana Basket Artisti, progetto che unisce sport, spettacolo e solidarietà.

Valentina Vignali: le esperienze televisive e il libro

Nella vita di Valentina Vignali, però, non c’è solo la pallacanestro. Difatti nel 2010 partecipa a Miss Italia, arrivando in finale. Nel 2011 partecipa a Uomini e Donne, come corteggiatrice di Francesco Monte.

La Vignali conduce poi Sotto Canestro, programma tv dedicato alla Serie A di basket, in onda su La7, nel 2012. Nello stesso anno partecipa anche ad alcuni programmi Rai, e alla pellicola Sotto il vestito niente, film di Carlo Vanzina. Inoltre è la testimonial di Telecom Italia con Bianca Balti.

Nel 2013 Valentina posa senza veli per Playboy ed è la seconda cestista più sexy d’Italia per Trace Sports. L’anno successivo conduce SI Basket, programma dedicato al basket sul canale Tv Sportitalia, ed è testimonial del brand BikiniWorld, con il quale crea una capsule, e inizia le collaborazioni internazionali, come Kickz, brand tedesco di abbigliamento sportivo che la vuole come testimonial per la campagna stampa, e GQ che le fa un servizio fotografico.

Nel 2015 il canale ESPN WOMAN invia una troup tv dall’Argentina per dedicarle un servizio sulla sua vita sportiva e di modella, che va in onda in tutti i Paesi dell’America Latina. Nello stesso anno inizia a collaborare con La Nazione, con una rubrica nella quale ogni domenica commenta gli episodi cestistici toscani, ed ha esordito al cinema, come protagonista nel documentario She got game, dedicato al basket femminile.

Nel 2017 diventa ancora più famosa come testimonial e in campo televisivo, in quanto diventa opinionista di Pomeriggio Cinque. Sempre nel 2017 partecipa come ospite ufficiale delle sfilate alla Wella Collection Show di Bologna ed è selezionata come opinionista di Casa Signorini, in onda su 361tv.

Nel 2019 entra a far parte del cast del Grande Fratello Vip, e a settembre dell 2019 esordisce come scrittrice con il libro Forti come noi.

Il cancro e i social

Nel 2012 alla Vignali è stato diagnosticato un tumore, ma è riuscita ad uscirne vincitrice. Grazie a delle sedute di chemioterapia e alla sua grande forza, è riuscita a sconfiggere il male, nonostante sia un’esperienza che l’ha fortemente segnata e anche cambiata, sicuramente resa più forte e determinata.

Valentina Vignali sui social è molto attiva, infatti la cestita oltre al suo account Instagram Ufficiale, ha anche un altro profilo instagram chiamato letortedellavignalona. Se nel primo la Vignali pubblica tutto ciò che riguarda la sua vita privata ed il lavoro, sul profilo de letortedellavignalona, la ragazza pubblica foto e video riguardanti la sua grande passione per le torte con le reative ricette complete.