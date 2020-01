Delitto di Avetrana, arrivano le condanne per Michele Misseri e Ivano Russo

Arriva una nuova sentenza per il delitto della piccola Sarah Scazzi ad Avetrana. Il tribunale di Taranto ha condannato a 4 e 5 anni di reclusione Michele Misseri e Ivano Russo nel processo-bis sui falsi testimoni legato all’omicidio.

Avetrana, condannati Michele Misseri e Ivano Russo

I due imputati, come riporta fanpage, sono entrambi ritenuti colpevoli di aver mentito nel processo principale. Misseri si è incolpato ingiustamente dell’omicidio nel tentativo di scagionare moglie e figlia.

Misseri e Russo erano imputati insieme ad altre persone per aver dichiarato il falso nel processo principale. Il processo bis sul delitto di Sarah Scazzi è il secondo filone della triste vicenda giudiziaria di Avetrana, la cittadina dove venne uccisa la giovanissima 15enne. Per l’assassino sono state già condannate in via definitiva all’ergastolo Cosima Serrano e Sabrina Misseri, rispettivamente zia e cugina di Sarah.

L’omicidio

Ivano Russo era considerato al centro della contesa tra Sabrina Misseri e Sarah Scazzi: sarebbe questo uno dei motivi che avrebbe scatenato l’assassinio. Il giovane è accusato di aver mentito su quanto accadde il giorno del delitto, il 26 agosto 2010. Ad accusarlo la sua fidanzata dell’epoca secondo la quale il giovane avrebbe dichiarato il falso quando ha raccontato che il giorno dei fatti era a casa a dormire. Stando alle sentenze, a uccidere Sarah Scazzi furono la zia Cosima Serrano e la cugina Sabrina Misseri che accusavano l’adolescente di aver riferito in paese particolari riguardanti un incontro intimo tra Ivano e Sabrina, nel corso del quale la ragazza si sarebbe sentita in qualche modo ‘rifiutata’ da Ivano.