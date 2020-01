Virus in Cina, le vittime salgono a 6: allarme in Italia, scattano i controlli

Sono già sei le vittime del misterioso virus cinese. Gli ultimi tre decessi sono stati già registrati nelle ultime ore a Wuhan, città dove è partito il focolaio epidemico.

Virus in Cina, controlli a Fiumicino e in tutti gli aeroporti del mondo

Come riporta Il Corriere della Sera, gli aeroporti di tutto il mondo sono in allerta su possibili contagi, per cui sono stati attivati screening sui voli provenienti da Wuhan. In Italia, la direzione sanitaria dell’aeroporto di Fiumicino ha scritto a tutte le compagnie aeree con voli provenienti dalla Cina, da qualsiasi aeroporto, sia con voli diretti che con scalo intermedio, invitandole a controllare passeggeri ed equipaggio.

I casi stimati

Attualmente sono 224 i casi di contagio ufficiali registrati dalle strutture ospedaliere e comunicati all’OMS (organizzazione mondiale per la Sanità). L’agente patogeno appartiene alla famiglia dei Coronavirus, lo stesso della Sars. Il virus ha valicato i confini della città di Wuhan ed è arrivato a Pechino e Shenzhen e anche al di fuori dalla Cina, in Thailandia, Corea del Sud e Giappone. Una persona è in isolamento a Brisbane, in Australia. Sono in corso di svolgimento i test per capire se sia effettivamente stata colpita dal misterioso virus. Adesso si teme che possa sbarcare in Europa.