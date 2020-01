Rocky II in onda stasera su Tv 8: trama, cast e curiosità di Rocky II con Sylvester Stallone

Rocky II andrà in onda stasera, 20 gennaio 2020, su Tv 8 a partire dalle 21 e 30. Rocky II è un film del 1979 scritto, diretto e interpretato da Sylvester Stallone. La pellicola è la seconda in ordine di produzione della saga di Rocky ideata da Stallone.

Rocky II, la trama

Dopo l’incontro mondiale con Apollo Creed, nel quale ha perso ai punti, Rocky Balboa decide di ritirarsi dal pugilato in seguito a un problema all’occhio destro riportato dopo l’incontro stesso.

Sposatosi con Adriana e con un figlio in arrivo, lo Stallone italiano non bada a spese per la propria famiglia e con il denaro vinto dal match contro Creed acquista fra le altre cose un’automobile (Pontiac Firebird Greenlight Trans AM), tre orologi lussuosi, abiti nuovi e una nuova casa a Philadelphia. Ben presto il denaro comincia a scarseggiare e sia Rocky che Adriana sono costretti a trovare lavoro.

Intanto Apollo, tornato a Los Angeles, affronta pesanti critiche da parte dei tifosi i quali lo accusano di aver truccato il match contro Balboa e di non aver dato il massimo contro l’avversario. Apollo, conscio di aver dato tutto contro lo Stallone italiano e intimorito dall’idea di non essere più il migliore, decide di organizzare la rivincita. Il campione, pur di spronare Rocky a tornare sul ring, inizia a provocarlo tramite i giornali e la televisione. Tutto ciò ferisce nell’orgoglio Rocky che, supportato da Mickey ma non da Adriana, accetta di tornare sul ring per la rivincita contro il campione.

Gli allenamenti, tuttavia, non cominciano nel migliore dei modi: Adriana è in gran pena per la salute di Rocky e non ne accetta la decisione di tornare a combattere, ciò influenza molto il pugile che, sentendosi in colpa per le preoccupazioni date a sua moglie, non si allena a dovere. Paulie decide allora di affrontare la sorella, i due hanno un’accesa discussione durante la quale Adriana viene improvvisamente colta da un malore e ricoverata. Arrivato in ospedale, Rocky scopre che la moglie ha partorito un maschio, Robert, ma è entrata in coma a causa di complicazioni occorse durante il parto. Il pugile, ormai disinteressato all’incontro con Creed, veglia giorno e notte al capezzale della moglie. Dopo alcuni giorni Adriana si sveglia dal coma e chiede al marito di vincere l’incontro.

Il cast

Rocky II vanta un cast eccezionale. Tra gli attori troviamo:

Sylvester Stallone: Rocky Balboa

Carl Weathers: Apollo Creed

Talia Shire: Adriana Pennino

Burt Young: Paulie Pennino

Burgess Meredith: Mickey Goldmill

Tony Burton: Tony Evers

Joe Spinell: Tony Gasco

Leonard Gaines: Agente

John Pleshette: Regista

Sylvia Meals: Mary Anne Creed

Paul Micale: Padre Carmine

Frank McRae: Caposquadra della macelleria

Bill Baldwin: Se stesso

Stu Nahan: Se stesso

Curiosità su Rocky II