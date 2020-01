Chi è Jennifer Aniston?

Jennifer Aniston è nata l’11 febbraio 1969 (Acquario) a Sherman Oaks, California, e ha trascorso la sua infanzia a New York. Ha intrapreso gli studi di recitazione proprio nella Grande Mela, iscritta a 11 anni alla Rudolf Steiner School. La sua infanzia, però, è trascorsa in parte nel cuore dell’Europa, precisamente in Grecia, terra d’origine della sua famiglia.

Jennifer Aniston

L’attrice è una vera e propria figlia (unica) d’arte: i genitori, John e Nancy Aniston erano interpreti, anche se la madre si è distinta anche come fotografa e modella. La Aniston è figlioccia di Telly Savalas, star celeberrima: era lui il ‘tenente Kojak‘ dell’omonima serie cult! A consacrarla definitivamente tra le celebrities è stata la sitcom Friends, che l’ha resa un volto molto amato e affermato in tutto il mondo. Tantissimi i film in cui ha recitato, senza mai perdere un colpo e ottenendo sempre un nutrito numero di consensi.

Jennifer Aniston: vita privata

Il suo amore (poi marito) più famoso, che ha fatto sognare l’intero pianeta, ha il nome di un collega tra i più acclamati di Hollywood: è Brad Pitt, sposato nel 2000. Il cuore dell’attore aveva ceduto al fascino dell’attrice dopo il fidanzamento di lei con Tate Donovan. Matrimonio durato appena 5 anni, interrotto lasciando nel pubblico un senso di amaro in bocca duro a morire a causa dell’ingresso di un’altra donna, Angelina Jolie, che ha fatto capitolare il bel Brad. Nel 2005 Jennifer e Brad si sono definitivamente separati. Il gossip le ha attribuito un flirt con Vince Vaughn, mai confermato, per poi assieparsi alla corte delle relazioni successive della star: da Paul Sculfor al musicista John Mayer, passando per Gerard Butler… Jennifer Aniston e Justin Theroux Nel 2011 si è fidanzata con Justin Theroux, sposato nel 2015 a Beverly Hills. Appena due anni e mezzo più tardi, nel febbraio 2018, lei stessa ha annunciato al mondo la fine di quell’unione. La coppia non ha avuto figli.

Jennifer Aniston in 3 curiosità

Nonostante non abbia mai sperimentato la gioia della maternità, la figlioccia di Jennifer Aniston è per lei come una figlia. David Arquette e Courteney Cox l’hanno scelta, infatti, come madrina della loro primogenita, Coco Riley Arquette! Il suo vero nome, osannato in ogni angolo della Terra, non è quello che siamo abituati a sentire: si tratta dello pseudonimo che ha scelto in luogo del più complicato (e meno ‘orecchiabile’) Jennifer Joanna Anastassakis. Il cognome la dice lunga sulle sue origini greche. Sua madre, invece, vede le radici dell’albero genealogico affondare persino in Italia. Fino a ottobre 2019 non ha mai avuto un profilo Instagram: “Se mi sedessi qui a postare qualcosa sui miei cani o facessi un Boomerang della mia tazza di caffè al mattino, darei via un pezzettino di quello che è mio“, spiegò a Elle Usa. Qualcosa, però, è cambiato e anche lei ha ceduto al fascino dei social. Il suo primo post? Una foto con gli amici del cast di Friends!

Casa e patrimonio di Jennifer Aniston

Non sappiamo con esattezza a quanto ammontino i suoi guadagni, ma nel 2007 è stata inserita al 10 posto della classifica di Forbes delle delle donne più ricche dello spettacolo – con un patrimonio stimato di 110 milioni di dollari. Secondo quanto riporta il Daily Mail spenderebbe 16328 sterline all’anno solo per la sua dieta alimentare! Non sappiamo con esattezza dove viva, ma la casa dove viveva con Justin Theroux, 3.5 acri di terreno ai piedi delle montagne di Santa Monica (Bel Air) avrebbe avuto un valore di 21 milioni di dollari. Grandi vetrate e spazi ampi per intrattenere gli ospiti erano le caratteristiche principali. Anche lei e Brad Pitt vivevano a Los Angeles (Beverly Hills): pare che avessero comprato quella casa per 13 milioni di dollari. nel 2019 è tornata in vendita, dopo 13 anni per la bellezza di 56 milioni di dollari come riporta idealista.