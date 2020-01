Lecco. Un ragazzo di 26 anni è stato travolto e ucciso da un treno diretto a Milano al passaggio a livello fra Osnago e Ronco Briantino, in provincia di Lecco. Al momento non si conoscono le generalità della vittima.

Osnago, tragedia al passaggio a livello: 26enne investito e ucciso da un treno

Sul posto soccorritori, carabinieri e tecnici di Rfi. La circolazione è stata temporaneamente interrotta per dar modo alle forze dell’ordine di intervenire per il recupero della salma e l’accertamento delle cause dell’investimento. Trenord ha nel frattempo provveduto a istituire un servizio di autobus sostitutivi nella tratta ferroviaria interessata. Non si conosce ancora l’esatta dinamica dell’incidente.