Il 30 luglio del 1947 a Thal, in Austria, è nato Arnold Alois Schwarzenegger. Non ha avuto un’infanzia semplice per i rapporti conflittuali con il padre. Sin da piccolo si è avvicinato allo sport e all’età di 14 anni ha intrapreso la carriera di culturista. Proprio per continuare la sua avventura in questo sport a 21 anni ha deciso di trasferirsi in America. Le sue qualità lo hanno portato a conquistare moltissimi titoli nei concorsi di Mister Olympia, Mister Universo, Mister Mondo, Mister International e Mister Europa.

Arnold Schwarzenegger attore: la carriera dell’austriaco

Al termine della sua avventura da culturista, ha deciso di dedicarsi al cinema. La carriera di attore è stata facilitata dalla stazza fisica. Molti i film registrati da Schwarzenegger ma tra i più famosi ci sono sicuramente Conan il Barbaro, che lo hanno reso famoso nel mondo cinematografico, e Terminator. Doveva recitare anche in Full Metal Jacket ma ha dovuto rifiutare perché era impegnato a registrare le scene del film L’implacabile. La sua avventura al cinema è terminata nel 2015 ma nei prossimi anni dovrebbe ritornare sul grande schermo con i sequel di Conan il Barbaro e de I Gemelli.

Arnold Schwarzenegger governatore della California: la carriera politica

In parallelo alla sua carriera cinematografica, Arnold Schwarzenegger si è dedicato anche all’attività politica che lo ha portato nel 2003 a diventare il governatore della California. Durante la sua legislatore, l’attore ha avuto delle posizioni più progressiste per quanto riguarda argomenti molto delicati come aborto e diritti per i gay.

Il patrimonio di Arnold Schwarzenegger

Il patrimonio netto è stimato intorno ai 300 milioni di dollari. Durante la sua lunga carriera, Schwarzenegger è stato molto attivo nell’investire i suoi soldi in una varietà di azioni e bond che hanno fatto aumentare la sua fortuna che è stimata intorno agli 800 milioni di dollari.

Arnold Schwarzenegger: moglie, figli e vita privata

La sua vita privata è sempre stata al centro del gossip. Dopo le relazioni con l’insegnante Barbara Outland e l’assistenze parrucchiera Sue Moray, Schwarzenegger si è sposato nel 1986 con la giornalista Maria Shriver, nipote di John Fitzgerald Kennedy. La coppia ha avuto quattro figli: Katherine Eunice (nata nel 1989), Christian Maria Aurelia (nata nel 1991), Patrick Arnold (nato nel 1993) e Christopher Sargent (nato nel 1997). Il matrimonio tra i due è finito nel 2011. La reazione è terminata dopo che l’attore ha confessato di aver avuto un figlio dalla collaboratrice domestica, nato nel 1997.

Cinque curiosità su Arnold Schwarzenegger

Di seguito cinque notizie curiose sull’attore americano • Nel 1971 suo fratello Meinhard è morto in seguito ad un incidente stradale. • Il suo personaggio è stato inserito nel cartone animato I Simpson. • Nel 1997 è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per correggere un difetto congenito cardiaco. • È uno degli investitori del Planet Hollywood, la catena di ristoranti nata nel 1991. • Nel 1987 gli è stata intitolata una stella della Hollywood Walk of Fame.