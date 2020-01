Tragedia in Salento, il marito muore: la moglie bloccata a letto non riesce a dare l’allarme

Una vera e propria tragedia nel Salento, dove i vigili si sono ritrovati davanti una storia terribile: lui morto, presumibilmente a causa di un malore, e lei allettata, impossibilitata non solo a soccorrere il marito, ma anche ad avvisare di quanto accaduto. E’ successo questa mattina a marina di Mancaversa, nel Salento.

Salento, il marito muore in casa: la moglie allettata non riesce a chiamare i soccorsi

La notizia è stata riportata da Il Quotidiano di Puglia. L’anziana coppia viveva in una casa di via Ischia, nella marina di Taviano. Ad allertare i pompieri ci ha pensato il figlio dei due coniugi. L’uomo, non avendo più notizie dei suoi genitori da un paio di giorni, si è preoccupato ed ha fatto scattare i soccorsi. Poi il tragico epilogo.