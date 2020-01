Perugia, “mi fa male la pancia”: bambina scopre di essere incinta. Il papà ha 14 anni

Perugia. Va in ospedale con dolori addominali e scopre di essere incinta. La mamma è una bimba di appena 12 anni. E’ successo all’ospedale di Perugia, dove la giovane ieri si è recata al pronto soccorso per delle fitte lancinanti alla pancia. Il caso si aggiunge a quello recente registrato a Campobasso, dove una 17enne ha partorito nel bagno di un liceo assistito da una bidella.

Perugia, in ospedale con dolori alla pancia: incinta a 12 anni

La notizia è riportata da alcuni media locali, secondo i quali l’adolescente è arrivata al nosocomio accompagnata da un fratello. La gravidanza è in uno stadio già avanzato: la bambina infatti sarebbe già al settimo mese anche se i medici stanno conducendo gli accertamenti sul caso nel massimo riserbo.

Fidanzato di 14 anni

A metterla incinta sarebbe stato un altro adolescente. Si tratterebbe di un fidanzatino di 14 anni con cui avrebbe consumato i primi rapporti sessuali. La dodicenne sarebbe arrivata in Italia da appena una settimana e sarebbe stata ospitata dagli zii, che vivono nel capoluogo umbro. Ai medici avrebbe inizialmente negato di aver avuto rapporti, mentre poi avrebbe raccontato di un giovane 14enne con cui abitualmente si è frequentata negli ultimi tempi.

L’arrivo al pronto soccorso

Il fratello della piccola ha consegnato in ospedale l’esito di una visita ginecologica eseguita a novembre nel paese d’origine della ragazzina, dalla quale non risultava lo stato di gravidanza. A indurla ad andare al pronto soccorso del nosocomio perugino dei dolori alla pancia. La 12enne, per ora affidata ai medici, è ricoverata in ospedale, al Santa Maria della Misericordia, e sta meglio. Il personale sanitario ha subito allertato gli investigatori e i servizi sociali, che stanno verificando anche l’ipotesi di abusi sulla piccola.