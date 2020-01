Campobasso. “Prof, mi fa male la pancia”: ragazzina partorisce nel bagno della scuola

Partorisce nel bagno della scuola. Succede a Campobasso, al liceo “Galanti”. La mamma è una studentessa di 17 anni che ha avvertito le doglie proprio durante il normale orario di lezione.

Campobasso, partorisce a scuola

La partoriente ha dato alla luce una bambina, assistita dalla bidella in contatto telefonico col 118. L’episodio è iniziato in classe quando la ragazza, probabilmente colta dalle doglie, ha chiesto all’insegnante di andare in bagno. A quel punto è iniziato il travaglio. La bidella, allertata dalle urla provenienti dal bagno, ha capito che stava succedendo qualcosa di importante. Quando ha capito che una giovane stava per partorire, ha prestato la sua assistenza.

La bimba sta bene

La bimba è nata prematura (sarebbe al settimo mese). Pesa poco più di due chili, è stata affidata ai medici che l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Campobasso, nel reparto di Neonatologia, dove attualmente è sotto strettissima osservazione. Sono stati attimi di forte apprensione e timore, quelli vissuti a scuola dalla studentessa e chi le stava vicino, preoccupazioni che ancora sussistono proprio perché il parto è avvenuto molto prima della scadenza naturale. Ma sono seguiti anche momenti di felicità per la nascita della bimba, scambi di telefonate e auguri, che hanno raggiunto anche il nonno, che lavora proprio al Cardarelli.