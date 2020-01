Chi è Gianluca Vacchi? Com’era prima l’imprenditore diventato influencer? Quanti anni ha e quali sono gli ultimi video che ha pubblicato sul profilo Instagram? Proviamo a rispondere a queste domande.

Chi è Gianluca Vacchi: biografia wikipedia, età

Gianluca Vacchi è nato il 5 agosto del 1967 a Bologna. Ha dunque 53 anni. Verso la fine degli anni ’60, suo padre ha fondato la Industria Macchine Automatiche S.p.A (IMA) che è una multinazionale che vale più di 20 miliardi di dollari. IMA è una corporazione che sviluppa e produce macchine utilizzate per confezionare tè, farmaci e cosmetici.

Dopo un’adolescenza tranquilla, si laurea in Economia e Commercio, lavora fino a ventinove anni nell’azienda di famiglia, prima di decidere di “spiccare il volo”. Nel corso degli anni acquista partecipazioni in diversi gruppi, tra cui Eurotech, e acquista alcuni marchi nel campo della moda, come per esempio Toy Watch, prima di dar vita a un proprio brand, con le sue iniziali (GV), che produce gioielli, magliette e addirittura emoji.

Il patrimonio di Gianluca Vacchi

Nel 2007 il nome di Gianluca Vacchi finisce tra le carte processuali relative all’inchiesta che i media ribattezzano con il nome di Vallettopoli, a causa di alcuni ricatti subìti dal fotografo Fabrizio Corona. Al 2016 Vacchi possiede il 30% di IMA, azienda che fattura un miliardo e 100 milioni di euro ed è quotata in Borsa, e ricopre l’incarico di consigliere nel cda. Secondo un’inchiesta pubblicata dal “Fatto Quotidiano”, la maggior parte dei suoi proventi non deriva dalla GV, che fattura circa 70mila euro con perdite di 7mila euro (secondo il bilancio 2015), ma da finanziarie di vario genere, alcune delle quali – come la Win Web Investment Network, di diritto olandese – fallite o in liquidazione.

Il successo su Instagram di Gianluca Vacchi, gli ultimi video

Ma di certo il successo di Vacchi non deriva dalle sue attività imprenditoriali, bensì dalla popolarità acquisita sui social. A partire dal 2013/2014 comincia a pubblicare sul suo profilo Instagram una serie di video che lo rendono molto famoso. In particolare pubblica una serie di filmati e di stories che mostrano la vita godereccia e sfarzosa che conduce, spesso in compagnia di belle e giovanissime ragazze. La sua attuale fidanzata è Sharon Fonseca, modella di appena 25 anni. I suoi ultimi video possono essere visualizzati sul suo profilo Instagram, che conta più di 8 milioni di follower, e su Facebook.

Com’era prima?

Alcune foto che circolano in rete ritraggono Gianluca Vacchi prima di diventare “famoso” su Instagram. La sua immagine è assai più dimessa. Non compaiono tatuaggi e il viso è sbarbato. Il confronto tra prima e dopo, secondo alcuni fan, è impietoso. Vacchi avrebbe rivoluzionato completamente la sua immagine e questo gli avrebbe consentito di avere successo e di spopolare sui social network.

Chi è la fidanzata di Gianluca Vacchi: Sharon Fonseca

Venezuelana, classe ’95, Sharon Fonseca è la fidanzata di Gianluca Vacchi. Venticinque anni appena, ha la passione per il mondo del giornalismo e la fotografia, ma è anche un’affermata indossatrice e coltiva le sue passioni con grande costanza. Dopo l’infanzia in patria, ha deciso di percorrere la via del successo trasferendosi a Miami. Proprio in Florida è riuscita a farsi notare, guadagnando una discreta fama nel settore della moda. Gestisce un blog che porta il suo nome in cui condivide il suo amore per l’arte e il giornalismo, ed è molto attiva sui social. Compare anche in diversi video di Vacchi.